حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توثق الإقبال الكبير على لجان الاقتراع

نشرت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، صورا عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، وثّقت الإقبال على اللجان الانتخابية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية، والإقبال الكبير على اللجان من قبل مختلف فئات المجتمع المصري.

وتضمنت الصور حشودا كثيفة من المواطنين على لجان الاقتراع في الإسكندرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني، وتوافد كثيف من المواطنين على لجان الاقتراع في أسوان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني.

وأظهرت الصور إقبال كبير من المواطنين على لجان الاقتراع في كفر الشيخ في اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم، وتوافد حاشد للناخبين على لجان الاقتراع في السويس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني.

لجان الاقتراع

وأفادت الحملة بتوافد حاشد للناخبين على لجان الاقتراع في الفيوم والوادي الجديد والمنيا وبورسعيد وأسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني، وتوافد كبير من الناخبين على لجان الاقتراع بالغربية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وإقبال كبير من الناخبين أمام لجان الاقتراع بمحافظتي الشرقية والاسماعيلية في الساعة الأولى من فتح صناديق الإقتراع لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024.