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استشهاد رئيس قرية جنوب لبنان في غارة للجيش الإسرائيلي

كتب:

عمرو حسني
05:46 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع جديدة في جنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع جديدة في جنوب لبنان

أكدت مصادر لبنانية رسمية، مساء اليوم الاثنين، استشهاد رئيس بلدية قرية «الطيبة» في جنوب لبنان، الشيخ مختار منصور، البالغ من العمر 80 عاماً، نتيجة قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزله بمنطقة «بيدر الفقعاني»، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام قبل قليل.

العدوان الإسرائيلي على غزة يدخل يومه الـ66

ودخل العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ66، اليوم الاثنين، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 18 ألف شهيد، وسط دعوات عالمية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفشل محاولات مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف إطلاق النار.

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بقلم عمرو حسني