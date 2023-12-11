عاجل.. ذعر وانفجارات وفرار للملاجئ.. ماذا يحدث في إسرائيل؟ (فيديو)

سيطرت حالة من الذعر على مدينة تل أبيب أهم مدن إسرائيل بعد رشقة صاروخية أطلقتها الفصائل الفلسطينية، منذ قليل، ما تسبب في إغلاق مطار بن جوريون أبرز مطارات إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية جديدة، في رد يتواصل على المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ مطلع الشهر قبل الماضي، ما تسبب في سقوط آلاف الأبرياء شهداء.

وذكرت القناة العربية 12 أن دوي صافرات الإنذار سمع في تل أبيب وعدد من المستوطنات القريبة منها، ما أدى إلى فرار سكان تلك المناطق إلى الملاجئ، وسط حالة ذعر متكررة نتيجة الضربات الصاروخية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية من وقت لآخر.

دوي صافرات إنذار في مستوطنات غلاف غزة

وذكرت الصحيفة العبرية كذلك أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، إثر قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية التي أكدت كذلك أنها استهدفت قوات تابعة للاحتلال في منطقة خانيونس.

في نفس السياق، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، صباح اليوم، صوراً لقتلى الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلبع الشهر قبل الماضي جراء المعارك مع الفصائل الفلسطينية والذين بلغ عددهم 101، وفق الصحيفة وإن كانت الفصائل تشير إلى أن العدد أكبر من ذلك.

إعلام العبري: 10 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه "تل ابيب" ووسط فلسطين المحتلة.



صافرات الإنذار في تل أبيب وغوش دان 9 اعتراضات في المركز

شاهد : pic.twitter.com/IMc8dktN1B — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 11, 2023

وأشارت الصحيفة إلى مقتل 7 عسكريين إسرائيليين بنيران الفصائل الفلسطينية جراء المعارك العنيفة الدائرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن من بين القتلى ضابطين، في ارتفاع متواصل للقتلى بين صفوف جيش الاحتلال لا سيما منذ انتهاء الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام.

ومنذ مطلع الشهر قبل الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي هجوماً هو الأعنف على قطاع غزة، أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع، ونزوح جماعي من عديد من مناطق غزة، بينما فشل المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار حتى الآن.