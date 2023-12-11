عاصر كل الرؤساء.. مخرج أفلام فريد شوقي وشويكار يٌدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

تجاعيد وجهه تنبئ بعمره الذي قارب على الـ 100 عام، إذ يعود ميلاده إلى 6 يناير 1926، حركته البطيئة على عكاز تظهر للوهلة الأولى أنه رجل عجوز، لكن إذا اقتربت منه تجد بداخله روح الفنان التي تٌجدد بمرور السنوات، إنه المخرج شريف حمودة، الذي حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

المخرج شريف حمودة في الانتخابات الرئاسية

بمجرد أن بدأ خطواته الأولى إلى اللجنة الانتخابية رفض أن يجلس على الكرسي المتحرك «هسيبه لحد محتاجه أكتر مني»، لم يفصح في البداية عن هويته، رغم أن حضوره كان ملفتا بسبب بشاشة وجهه الأبيض، ونبرات صوته العالية «تحيا مصر، هفضل أحب مصر لآخر يوم في عمري»، ورغم تقدم عمره، وإصراره الاتكاء على عكازه الذي أصبح رفيقه لسنوات طويلة، لكنه صمم أن يسير على قدميه إلى اللجنة، حتى وصل وأدى واجبه الانتخابي تجاه البلد».

هفضل أنتخب وأدي لمصر حقها

«عمري مجرد سن في البطاقة، لكن هفضل أنتخب وأدي لمصر حقها لأن المشاركة في الواجب الوطني ركن أساس طالما القلب ينبض»، هكذا تحدث المخرج شريف حمودة عن إحساسه بالبلد في تصريحات خاصة لـ «الوطن» «أنا عاصرت كل الأوقات الزمنية السياسية والاجتماعية بحكم عمري، وشاهدت التقدم الذي شهدته البلاد في الوقت الحالي».

تذكر المخرج القدير شريف حمودة ذكرياته مع الفن الجميل قائلاً، «أنا اعتزلت الفن لكن ما زال يجري بدمي، فأنا عملت مع كبار النجوم والنجمات وأخرجت عددا كبيرا من الأفلام منها فيلم «الذئاب» من بطولة فريد شوقي ونور الشريف، وفيلم «النظرة الأخيرة» بطولة بوسي، وفيلم «المشاغب ستة» بطولة محمد صبحي وإسعاد يونس، وفيلم «خيانة» بطولة صلاح ذو الفقار، سمير صبري، وفيلم «تحت الربع» بطولة شويكار وسعيد صالح» كما قمُت بكتابة سيناريو أفلام مهمة منها، الزيارة الأخيرة، خيانة، و3 ساعات حرجة .

وعن حياته الحالية قال المخرج القدير، «أعيش حالياً حياة هادئة مع زوجتي، ونجلي يعيش خارجاً، لكنه يتردد لزيارتي ما بين الحين والآخر، ونخصص باستمرار يوما لمشاهدة أعمالي، فأنا ما زلت أعيش مع ذكريات أفلامي التي لا تنتهي».