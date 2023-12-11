منسق حملة عبد السند يمامة: الانتخابات الرئاسية تسير وسط عرس ديمقراطي حقيقي

أدلى النائب عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة الشيخ غريب الإعدادية بالمرج، وسط حشد كبير من مؤيدي المرشح.

وقال «هيكل»، إن الانتخابات الرئاسية تسير وسط عرس ديمقراطي حقيقي، وهناك حشود من المصريين أمام اللجان الانتخابية تضرب المثل في نجاح ذلك الاستحقاق الدستوري المهم.

وأضاف المنسق العام، أن الدولة المصرية بجميع موسساته تقف أمام تلك الحشود من المصريين الموجودة أمام اللجان الانتخابية على مسافة واحدة بكل شفافية لاختيار المرشح الأنسب بكل حرية.

وحث عيد هيكل، المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنه حق دستوري مكفول لكل المصريين، فيجب على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية المشاركة في العرس الديمقراطي للانتخابات واختيار رئيس الجمهورية.