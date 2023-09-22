المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة «GV للاستثمارات»: إطلاق مبادرة «صنع» لتوفير مصانع جاهزة للمستثمرين بمدينة «طربول»

تستعد شركة «GV للاستثمارات» لإطلاق مبادرة جديدة لدعم الصناعة الوطنية، فى ظل اهتمام الدولة بزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز دورها كقاطرة للتنمية الاقتصادية، وقال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة ستُعلن خلال مشاركتها فى معرض «سيتى سكيب» العقارى، عن مبادرة «صنع» لتوفير عدد من المجمّعات الصناعية الجاهزة للمشروعات المتوسّطة والصغيرة، وذلك ضمن مشروعها الأضخم مدينة «طربول»، أكبر مدينة صناعية مستدامة فى مصر.

وأشار «حمودة»، فى تصريحات خاصة، إلى أنه تم تخصيص مساحة تصل إلى نصف مليون متر مربع لإقامة المصانع الجاهزة، على مساحات تتراوح ما بين 700 متر وحتى 1100 متر، حيث سيتم توفير أربعة نماذج تلائم مختلف الصناعات غير الخطرة، منوهاً بأنه تم البدء فى أعمال الإنشاءات بالمنطقة، وسيحصل العميل على مصنعه جاهزاً للتشغيل خلال 9 أشهر فقط من تاريخ التعاقد.

وتابع أنه سيتم توفير أنظمة سداد ميسّرة، بالتعاون مع عدد من البنوك، بدون مقدمات وأقساط حتى عشرة أعوام بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5٪.

وحصلت شركة «جى فى» مؤخراً على موافقة الهيئة العامة للاستثمار، لإقامة مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية، وذلك على مساحة 26 ألف فدان (109 ملايين متر مربع) بالظهير الصحراوى لمدينة أطفيح شمال الجيزة، لتستوعب مزيجاً من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما تحظى المدينة بموقع استراتيجى يقترب مع المحاور الرئيسية فى مناطق الدلتا والصعيد، وتتمتّع ببنية تحتية حديثة ومتطورة، متوافقة مع تقنيات الجيل الرابع. وتعتبر مجمّعاً صناعياً مُبتكَراً يتضمن مفهوماً جديداً للتنمية المستدامة، حيث تشتمل على مجمعات صناعية ومراكز تجارية مُحيطة بمرافق سكنية وترفيهية، وتقدم خدمات اجتماعية متنوعة، تحقّق توازناً مثالياً بين الأعمال والحياة اليومية.

ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية للمدينة نحو نصف تريليون جنيه، وستُسهم فى توفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأكد المهندس شريف حمودة أن «طربول» نموذج للمدن الذكية والخضراء، التى تتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن المدينة سيكون لها دور بالغ الأهمية فى تحقيق النهضة الصناعية، وإيجاد فرص عمل لكثير من الشباب، فضلاً عن المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى وخفض فاتورة الواردات.

وأوضح أن المدينة ستضم نحو 12 محوراً صناعياً، منها وادى تكنولوجيا ومناطق للصناعات الغذائية وصناعات السيارات الكهربائية ومنطقة للصناعات الطبية والملابس الجاهزة والمنسوجات ومواد البناء والكيماويات والبلاستيك وغيرها.

وأوضح أنه تم وضع خطة متكاملة للترويج للمدينة فى الكثير من الدول والمعارض الخارجية لجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنه قام بزيارات ترويجية لدولتى سنغافورة وروسيا وكانت إيجابية جداً، وتوصلنا إلى اتفاقيات مبدئية.

ووقّعت «جى فى»، فى مارس الماضى، اتفاقية مع شركة «طاقة عربية» لتدشين شركة «طربول إنفرا» لتكون مسئولة عن توفير المرافق الكاملة للمدينة، ومن ضمنها الكهرباء والمياه والغاز، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وبمواصفات صديقة للبيئة، بما يتوافق مع كونها مركزاً صناعياً رئيسياً للمصنّعين والمستثمرين الدوليين، ووجهة جاذبة للاستثمار العالمى.

وعن مشاركته فى معرض «سيتى سكيب مصر»، قال «حمودة» إن «سيتى سكيب» يُعد من أهم المعارض السنوية التى تُقام فى مصر، ويحظى دائماً بمشاركة كبرى الشركات العقارية لعرض مشروعاتها بتسهيلات ومزايا حصرية لعملاء «سيتى سكيب»، كما أن المعرض يلقى قبولاً جماهيرياً واسعاً، بما يسمح للشركات بتحقيق مبيعات جيدة للغاية.

وتابع أن الشركة تشارك خلال المعرض بثلاثة مشروعات رئيسية، وهى مدينة طربول ووايت ساند الساحل الشمالى ومشروع جديد سيتم الكشف عنه.