ناخب يحث على المشاركة في الانتخابات: «صوت مصر مسموع وعايزين نكمل المشوار»

يشهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسة 2024، إقبالا من مختلف الفئات على التصويت واختيار الرئيس القادم، من بين أربعة أسماء مرشحة، وشهدت اللجان التابعة لدائرة المطرية توافدا للناخبين على اللجان من قبل بدء فتح باب اللجان.

إقبال كثيف على لجان المطرية

ومن أمام لجنة مدرسة الرسالة بالمطرية، حثّ نبيل كامل، مدير عام بالأرصاد الجوية على المعاش، المواطنين جميعا ممن له صوت، على أداء واجبه والنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه واجب وطني وحق انتخابي، فلا يوجد علينا إملاءات لاختيار مرشح بعينه، وبحكم المهنة تعلمت توقع النتائج بناء على المعطيات، وحاليًا نحن في مرحلة تستدعي فهم الظروف المحيطة بنا على المستوى المحلي والدولي.

المشاركة في الانتخابات ضرورة

وفي رده على بعض المتكاسلين عن المشاركة في الانتخابات، أضاف لـ«الوطن»: «التصويت ضرورة، واللي مفكر إن صوته لا يُغير شيئا، يجب أن يُراجع نفسه، لأن واجب علينا طالما نحن مصريين، وقد رأينا المصريين في الخارج ينتخبون ويقولون رأيهم ونحن في بلدنا وعلى أرضنا علينا أن نقول رأينا، وخصوصا إن صوت مصر حاليا واضح ومؤثر وبالتالي هذه كلها اعتبارات وضعتها في حسباني في التصويت، من أجل استكمال المشوار الذي بدأته الدولة».