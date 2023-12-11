وفد من وزارة الأوقاف: إقبال المصريين على الانتخابات دليل وعيهم وإدراكهم

أجرى وفد من وزارة الأوقاف، إدارة الشروق وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة، جولة تفقدية على اللجان الفرعية في مدينة الشروق، من أجل متابعة سير العملية الانتخابية، التي بدأت أمس الأحد، وتنتهي غدا الثلاثاء.

وقال أسامة محمود جبريل، مدير إدراة الشروق وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوفد يعمل على متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، كما حرصوا على الإدلاء بصوتهم.

وأوضح أن الجولة التفقدية لوفد الأوقاف في اليوم الأول للانتخابات، شملت تفقد 3 مقار انتخابية بمدينة بدر، وفي اليوم الثاني تفقد الوفد المقار الانتخابية بمدينة الشروق.

وقال: «من خلال ما رصدته في جولتي التفقدية، فنحن نشهد عملية انتخابية غير مسبوقة، ممهدة لكافة الفئات المختلفة من المواطنين لكي تمارس هذا الاستحقاق الدستوري».

وعن أبرز الملاحظات التي جرى رصدها، قال جبريل أن هناك تواجد كثيف من المواطنين أمام المقار الانتخابية، سواء في القاهرة أو في المحافظات والأقاليم، كما أنه لم يتم رصد أي سلبيات حول سير العملية الانتخابية حتى الآن، وأشاد بالتنظيم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف: «إقبال المواطنين على المقار الانتخابية يدل على أن الشعب المصري يتمتع بوعي كبير ومدرك لخطورة المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد».