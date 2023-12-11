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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس اللجنة العامة بقسم الجناين بالسويس: العملية الانتخابية تسير بسلاسة

كتب:

حسن سمير
05:37 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
المستشار محمد صيام

المستشار محمد صيام

أكد المستشار محمد صيام رئيس اللجنة العامة الرابعة بقسم الجناين بالسويس، أن اللجنة يتبعها 10 لجان فرعية إحداها لجنة وافدين، ومقرها مدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي، ومجموع الناخبين المدعوين للجنة العامة 103 آلاف 389 ناخبا.

وأوضح صيام خلال المؤتمر التي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني على قناة إكسترا نيوز أن العملية الانتخابية تجري بسلاسة ويسر دون أي معوقات، لافتًا إلى أن هناك كثافات من الناخبين أمام اللجان تتراوح ما بين كثافات مستمرة، وكثافات متقطعة.

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