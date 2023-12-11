طفل مريض بالقلب يدعو للمشاركة بالانتخابات بطنطا: بلدي لم تتركني في محنتي

رد الجميل هي كلمات تنطبق على «ماجد محسن» أحد أطفال طنطا الذي يعاني من مرض القلب منذ سنوات عديدة، وحرص على الوقوف داخل لجنة مدرسة محاسن عوارة في طنطا بالانتخابات الرئاسية - رغم أنه ليس له صوت - ردا لجميل بلده بعد الوقوف بجواره في محنته حسب تصريحاته لـ«الوطن».

ماجد محسن بعلم مصر

وتواجد الطفل ماجد محسن اليوم في انتخابات الرئاسة 2024 بعلم مصر وحرص على تخليد ظهوره في الانتخابات الرئاسية بعدة صور، لحث المواطنين على زيادة المشاركة.

ماجد محسن: بلدي لم تتركني في محنتي

قال ماجد محسن لـ«الوطن»: «حينما تعرضت لمرضي الذي أعاني منه الآن لم تتركني بلدي نهائيا منذ اللحظة الأولى وحتى الآن أجد الدعم الكبير وكان لابد من التواجد اليوم في الانتخابات كنوع من رد الجميل على الرغم من أنه لا صوت لي ولكن شعرت بأن لابد من النزول ورفع علم مصر وكأني أرد الجميل لبلدي».

أضاف: «أمارس الآن الكاراتيه وحصلت على جوائز عديدة ولدي طموح كبير للمشاركة في الأولمبياد مستقبلا والحصول على ميدالية لرد الجميل في هذا الوقت سأسعى لذلك الفترة المقبلة أتمنى فقط دعوات الجميع لي».