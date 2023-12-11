الفنان صبري عبد المنعم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الفنان صبري عبد المنعم بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة الطبري الثانوية بنين بمصر الجديدة.

وشهدت لجان منطقة مصر الجديدة إقبالا كبيرا من المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجان مدرسة الطبري الثانوية ومدرسة الشهيد الرائد حازم محمود عزب ومدرسة مصطفى يسري أبو عميرة، ومعهد فتيات مصر الجديدة النموذجي.

واصطف عشرات المواطنين أمام اللجان الانتخابية بمصر الجديدة، التي انطلقت أمس الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى غد الثلاثاء 12 ديسمبر.