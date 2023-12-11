فريدة أصغر مشاركة بالانتخابات الرئاسية.. عمرها 41 يوما وغُمست يدها بالحبر

رضيعة صغيرة، تحملها والدتها على يديها، لا يكاد يظهر منها سوى نصف وجهها لخوف والدتها عليها من البرد، فتدفئها بملابس شتوية.

أدلت الأم أماني عمر بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنتها الكائنة بمدرسة عابدين الإعدادية بنات، بحي عابدين التابعة لدائرة قسم قصر النيل ووسط البلد، وحرصت على أن تضع إصبع يد صغيرتها في الحبر الفسفوري، لتكون أصغر طفلة تشارك في الانتخابات الرئاسية 2024.

الحبر الفسفوري يملأ كف فريدة

ملأ الحبر الفسفوري كف يد فريدة الرضيعة صغيرة، بدلا من وضعه في إصبع واحد، لتؤكد بصمتها بما فيه الكفاية، ويصبح أول حدث تشارك فيه وهي بعمر 40 يوما.

تمكث أماني عمر في منزلها منذ أن وضعت طفلتها، إلا أن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت دافعا قويا حفزها على النزول تقول لـ«الوطن»: «ولدت قيصري ومش بتحرك من شقتي، نزلت عشان عيون فريدة لما عرفت بالانتخابات، حبيت فريد تشارك وتكون أصغر ناخبة».

بمجيء فريدة ترى أماني أن الدنيا بخير والغد أفضل، وتضيف: «بكرة أحلى من النهارده.. نؤدي واجبنا ونعمل اللي علينا ومانقصرش والمستقبل حلو إن شاء الله، وبلدنا حلوة بينا وبأولادنا»، وتتمنى أن تنعم طفلتها بحياة أفضل وأن تكون ذات شأن يوما ما.