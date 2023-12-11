رئيس شركة مياه القليوبية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ونقيب المهندسين بالقليوبية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعرب رئيس شركة مياه القليوبية، عن سعادته بالمشاركة في العملية الانتخابية والإقبال الكثيف من المواطنين على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

دعم مسيرة التنمية وترسيخ قواعد الديمقراطية

وقد دعا مجاهد، كافة العاملين بالشركة للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري والتعبير عن رأيهم، لدعم مسيرة التنمية وترسيخ قواعد الديمقراطية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وكان رئيس شركة مياه القليوبية، قد وجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الانتخابات الرئاسية وضمان استمرارية خدمة مياه الشرب والصرف الصحي باللجان والمقار الانتخابية، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرب من المقار الانتخابية تحسبًا لأية طوارئ قد تحدث.

وقد أعلن رئيس شركة مياه القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس وتستمر حتى الغد، بجميع أفرع الشركة بالمحافظة ومراكز خدمة العملاء ومراكز شحن العدادات.