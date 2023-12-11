وكيل «حقوق إنسان» النواب: وصول نسبة المشاركة بالانتخابات لـ45% دليل وعي الشعب

تفقد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية لليوم الثاني، بمختلف لجان مدينة شبرا الخيمة قسم أول وثاني، مؤكدا أن أهل شبرا الخيمة، أظهروا وعيا كبيرا، كمثال للمشاركة السياسية، وممارسة حقوقهم الدستورية، لانتخاب رئيس جمهورية للدولة لمدة 6 سنوات قادمة.

وصول نسبة المشاركة لـ45%

وعلق «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على نسبة المشاركة، قائلا: «إننا أمام نسبة إقبال غير مسبوقة بوصول نسبة المشاركة لـ45% حتى الآن، ما يؤكد أن الشعب المصري العظيم، سيبقى هو القائد والمعلم، وأثبت للعالم أجمع وعيه وحضارته».

الانتخابات الرئاسية 2024

أكد النائب «عبد العزيز»، انتظام سير العملية الانتخابية دون أي مشكلات في كل اللجان الفرعية بشبرا الخيمة، وسط إقبال كبير من المواطنين من الرجال والسيدات والشباب، ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على مجهودها لضمان انتظام سير العملية الانتخابية، وللقضاة المشرفين على إدارة الانتخابات، وكذلك قوات الأمن، لدورها الكبير في حفظ الأمن، وتسهيل مهمة الناخبين في الوصول إلى لجانهم بكل سهولة ويسر.