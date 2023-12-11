اتحاد عمال مصر: الانتخابات تسير في شفافية تامة ولا يوجد أي شكاوى

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الشعب المصري يعي أن مصر تواجه تحديات، لذا شارك بقوة في الانتخابات الرئاسية، بمختلف فئات المجتمع العمال والطلبة وكبار السن والمرأة، ويذهبون مع بعضهم في مجموعات، دعمًا للرئيس القادم.

الانتخابات تسير في شفافية تامة ولا يوجد أي شكاوى

وأضاف خلال حواره في برنامج «مانشيت»، على قناة «CBC»، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن الانتخابات تسير في شفافية تامة، ولا يوجد أي شكاوى، بسبب وجود وعي كاف لدى المواطنين، بحجم التحديات التي تواجه الدولة.

وتابع أن الانتخابات الرئاسية هذه المرة مختلفة، لأنها تأتي في ظروف وأوضاع مختلفة، خاصة الاقتصادية والأمنية بعد يوم 7 أكتوبر، بداية حرب غزة.

ولفت إلى أن التحدي الأول والأهم، هو توطين الصناعة في مصر، لأنه سيفيد العمال إلى حد بعيد جدًا.