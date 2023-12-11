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انتخابات المصريين بالداخل

بعد بلوغ نسبة التصويت 45% حتى الآن.. حماة الوطن: تعكس مدى الوعي

كتب:

محمد أيمن سالم 
06:05 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الدكتور أحمد العطيفي

الدكتور أحمد العطيفي

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، ورئيس غرفة العمليات المركزية، إن الغرفة تواصل انعقادها لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن إعلان الوطنية للانتخابات، وصول نسبة التصويت إلى 45% في ثاني أيام الانتخابات، يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق السليم وهذه نتائجه. 

وأوضح «العطيفي» في بيان، أن حشود الناخبين موجودة أمام اللجان على مدار يومين حتى الآن في مشهد مشرف، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب يتقدمون صفوف الناخبين في كل اللجان الانتخابية.

وأشار إلى أن الحزب مستمر في متابعة الانتخابات، للاطمئنان على سيرها بشكل سليم، لافتا إلى أن مندوبي الحزب موجودين في كل لجان الجمهورية، داعيا جميع المواطنين، إلى المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم كحق دستوري.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن، أن المصريون يشاركون بشكل كبير، وهو المعتاد عن شعب مصر الإيجابي، اعتدنا على مشهدهم المشرف والحضاري في مثل هذه الاستحقاقات.

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