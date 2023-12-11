بعد وصول نسبة المشاركة إلى 45%.. أيمن محسب: الانتخابات أظهرت معدن المصريين

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مشاركة 45% من إجمالي من لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات يعكس طبيعة الشعب المصري، الذي يظهر معدنه الأصيل في أوقات الأزمات، مؤكدا أن المخططات التي تستهدف الدولة المصرية من جانب قوى الشر، وخاصة المخطط الصهيوني بتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء خلق حالة من التلاحم والاصطفاف الوطني.

وقال «محسب»، إن التحديات الإقليمية جاءت بالتزامن مع إجراء الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذا التحدي خلق لدى كل مصري شعورا بالمسؤولية تجاه بلده وضرورة التحرك من أجل حماية أمنها واستقرارها، من خلال احتواء كل الاختلافات والتوحد على هدف واحد هو المصلحة الوطنية للدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إقبال المصريين على التصويت في هذا الاستحقاق يعد إقبالا غير مسبوق، ويمثل طفرة حقيقية في تفاعل المصريين مع الاستحقاقات الانتخابية، داعيا جموع الشعب المصري بمواصلة التوافد على مراكز الاقتراع والتعبير عن رأيهم في اختيار رئيسهم القادم، ومن ثم المساهمة في صناعة مستقبل هذا الوطن.