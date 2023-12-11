أحد أبطال نصر أكتوبر 73 يصطحب أحفاده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت مدرسة عابدين الثانوية بنات بمنطقة عابدين مشهدا رائعا لدخول جماعي لأحفاد برفقة جدهم على كرسي متحرك ووالدتهم وذلك من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

عبد الحميد درويش أصيب في نصر أكتوبر ويشارك بالانتخابات الرئاسية

وقال الحاج عبد الحميد درويش البالغ من 75 عاما: «شاركت في نصر أكتوبر 73 وتعرضت لإصابة تسببت في جلوسي على كرسي متحرك، لكن هذا لم ولن يمنع نزولي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية اليوم.

درويش: أزرع في أحفادي حب الوطن

وأضاف درويش لـ«الوطن» عن اصطحابه لأحفاده اليوم أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: «أنا حبيبة حفيدتي أول مرة تنتخب في حياتها وبالنسبة للباقي حابين ييجوا معايا علشان يتفرجوا على العرس الانتخابي.. العملية الانتخابية ماشية كويس جدا بدليل أن هناك ضابطا رفع الكرسي وعداني من عتبة المدرسة».

وأوضحت ابنة الحاج عبدالحميد درويش: «العملية الانتخابية تثبت أن مصر أم الدنيا مهما لفيت مش هتلاقي زيها ابداً مفيش بلد زي مصر.. أبويا فرحان أوي إنه جه النهارده ينتخب مع أحفاده، يا رب يحفظ مصر وشعبها واللي جاي أفضل بإذن الله وتحيا مصر».