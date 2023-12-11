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انتخابات المصريين بالداخل

كتلة الحوار: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية قد تتجاوز 48% من قاعدة الناخبين

كتب:

يسرا البسيوني 
07:23 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

تابعت غرفة عمليات كتلة الحوار الخاصة بمتابعه الانتخابات الرئاسية مجريات العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، وإذ تؤكد المتابعة الميدانية كثافة غير اعتيادية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وبنسب عالية تتجاوز بكثير عن مثيلتها في انتخابات 2018.

وأكد الدكتور باسل عادل في مشاركاته الإعلامية، أن نسبة المشاركة قد تتجاوز 48% من قاعدة الناخبين، طبقا لتوارد بيانات الهيئة الوطنيه للانتخابات في اليومين الأول والثاني للتصويت.

وتؤكد كتلة الحوار تطابق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات مع المشاهدات العينية في اللجان الانتخابية المختلفه فهي تهيب بالمواطنين ضرب مثال متفرد في نسب المشاركة، فمصرنا الغالية تستحق منا دعمها والإصرار في التعبير عن إرادتنا في اختيار حاكم مدعوم بكتلة متفردة من الأصوات.

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بقلم يسرا البسيوني 