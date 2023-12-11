عضو لجنة الدفاع بالنواب: حشود الناخبين دليل أن مصر على قلب رجل واحد

قال النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع بالأمن القومي بمجلس النواب إن نسبة الناخبين التي تجاوزت 45% رسالة من المصريين للعالم أجمع، أننا كلنا وراء الدولة والاستقرار، والشعب المصري العظيم لن يتردد لحظة في مواجهة جميع المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية ويدافع عنه نهضتها وروحها.

مشهد انتخابي حضاري

وشدد عضو مجلس النواب لـ«الوطن» على أن الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون المشهد الانتخابي حضاريا يرسخ لممارسة سياسية مستقبلية ناجحة بما يحقق مزيد من المساحات في المجال العام ومزيد من قوة المؤسسات والتعددية.

الاصطفاف الوطني

وأوضح أن حرب غزة استدعت حالة الاصطفاف الوطني واعتبار المصريين أن هذه الانتخابات ستكون بمثابة رسالة للعالم بأن مصر على قلب رجل واحد.

واختتم النائب أحمد إسماعيل بأن الانتخابات الرئاسية في مصر، أرسلت صورة للعالم في التصويت وإبهار الجميع بمشاهد حضارية للتصويت في انتخابات تعددية حرة.