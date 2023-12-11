حزب الوفد: مشاركة 45‎%‎ من الناخبين تؤكد وعي المصريين بصناعة مستقبل وطنهم

أعرب حزب الوفد، عن تقديره العميق للشعب المصري العظيم، على تجاوبه الواضح ومشاركته الفاعلة في هذه العملية الديمقراطية المهمة، تعليقا على بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن نسبة المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وقال الحزب في بيان له، إن البلاد تشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المقامة حتى الآن، 45%، وفقا لما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف الحزب: «الحقيقة أن هذه النسبة المشجعة تؤكد وعي الشعب المصري، بأهمية المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الوطن، وتعزز قوة الديمقراطية في مصر».

وتابع الوفد: «نحن في حزب الوفد نثمن هذا الإقبال الكبير، ونؤكد أننا لم ننتهِ بعد من يومي الانتخابات، وما زالت هناك اليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية.. وبناءً على ذلك، نتوقع زيادة ملحوظة في أعداد الناخبين، ومستعدون لاستقبال تلك الزيادة بتفهم وترحيب»

وأردف الحزب: «أننا في حزب الوفد نعتبر مشاركة الشعب المصري في العملية الانتخابية رسالة قوية وواضحة للعالم بأن مصر تسلك درب الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة. ونحن على يقين بأن هذا الشعب العظيم سيواصل تقديم مساهماته الهامة في بناء مستقبل مصر الزاهر والمزدهر».

وفي ختام بيانه، تقدم حزب الوفد بالشكر الجزيل للشعب المصري العظيم، على تفاعله ومشاركته الفاعلة في الانتخابات، مؤكدا التزامهم بتمثيلهم، والعمل على تحقيق مصالحهم وتطلعاتهم في جميع المجالات، قائلا: «الشعب المصري العظيم هو قوتنا ومستقبلنا».