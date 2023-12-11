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الاحتلال الإسرائيلي يطالب الصليب الأحمر بزيارة المحتجزين في غزة

كتب:

منى صلاح
07:48 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
وزير الدفاع الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، ذكر في تصريحات له، «نطالب الصليب الأحمر بزيارة المحتجزين في غزة والعمل على إطلاق سراحهم».

وتابعت القناة في عاجلها، أنَّ جالانت، أكد أن جيش الاحتلال سيواصل عملياته في غزة من أجل إعادة المحتجزين إلى بيوتهم.

وقال «جالانت»: «نتقدم في القتال ونواصل إنجازاتنا ونطوق آخر معاقل حماس في جباليا والشجاعية»، «نحن في خضم حرب شرسة في غزة وسننتصر فيها».

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بقلم منى صلاح