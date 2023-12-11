نائبة: حرب غزة استدعت حالة الاصطفاف الوطني لدى المواطنين

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإعلام، إن الانتخابات الرئاسية 2024 الحالية، هي الأهم في كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر، لأنها تأتي وسط ظروف صعبة ومعقدة تمر بها منطقة الشرق الأوسط، ووسط ظروف دقيقة للأمن القومي المصري مع تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، مما استدعت حالة الاصطفاف الوطني واعتبار المصريين أن هذه الانتخابات ستكون بمثابة رسالة للعالم بأن مصر على قلب رجل واحد.

ولفتت هند أن نزول المصريين بكثافة للتصويت في انتخابات الرئاسة، استمرار للدور التاريخي الناجح الذي حققته الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في تحرير مصر من براثن الإرهاب وإفشال مخططات قوى الشر والإرهاب والظلام في سيناء والتصدي لمخططات الاحتلال بخصوص تهجير الفلسطينيين.

وقالت إن ماراثون الديمقراطية والاحتفال بالتطور السياسي الذي تعيشه مصر وقدرتها على إتمام كل الاستحقاقات في وقتها دون أي تأخير، «كلنا وراء الدولة ووراء الاستقرار، والشعب المصري العظيم لن يتردد لحظة في مواجهة جميع المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية، ويدل على أن المصريين يريدون أن يبنوا دولة قوية وجديدة، وهذا يؤكد أيضا أن هناك حراكا سياسيا ومتعدد الاتجاهات والأطياف السياسية».