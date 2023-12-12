«الصحة» تحذر من 10 أعرض خطيرة لمرض السكري

حذّرت وزارة الصحة والسكان، من خطورة عدم الانتباه لظهور أعراض السكر، مشيرة إلى أنها تسبب مضاعفات خطيرة، ويجب استشارة الطبيب عند ظهورها.

أعراض لابد من ملاحظتها لمرضى السكري

أوضحت الوزارة، في تقرير توعوي، أن أعراض السكر التي يجب ملاحظتها هي:

- التبول بكثرة وغالبا أثناء الليل

- تنميل والم في الأطراف

- رؤية ضبابية

- الجوع الدائم

- العطس الشديد

- الشفاء ببطء من الفرح والالتهابات

- الشعور بالتعب الدائم

- جفاف البشرة

- فقدان الوزن

- الإصابة بالعدوي اكثر من المعتاد

التوعية الصحية

جاء ذلك، في إطار حرص الوزارة، على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة علي صحة الجسم.

أضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الكشف المبكر من خلال حملة 100 يوم صحة والمتواجدة داخل كافة الوحدات الصحية، التي تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرا، مؤكدة أن الكشف المبكر يساهم في رفع معدلات الشفاء.

طالبت وزارة الصحة، المواطنين في حال الرغبة في الاستفادة من حملة 100 يوم صحة، بالاتصال بالوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، وسيتم الرد من خلال فرق مجهزة للإجابة على كآفة التساؤلات والاستفسارات.