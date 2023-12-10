«متكترش منها».. أطعمة تجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري

السكري، من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثيرون حول العالم دون معرفة سبب إصابتهم، ربما يجهلون أن هناك بعض الأطعمة التي يفضل تجنب تناولها ومن الضروري التقليل من تناولها، كونها تسبب الإصابة به وتشكل خطرا كبيرا على صحتهم.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن من الأطعمة التي لا يفضل تناولها من أجل تجنب الإصابة بالسكري هى التي تحتوي على «كربوهيدرات ضارة»، لأنها أطعمة غنية بالسكريات وقليلة الألياف والعناصر المغذية مثل الخبز الأبيض والمعجنات، والمكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض، وعصائر الفاكهة، وأيضا الأطعمة المُصنّعة التي تحتوي على السكريات أو شراب الذرة الذي يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز.

أطعمة تزيد الإصابة بمرض السكري

وتابع «الحوفي» أن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الأطعمة الدهنية والتي تودي إلى السمنة تعد أحد مخاطر الإصابة بالسكري، مشيرا إلى أن الحديد يؤدي إلى ضعف وظيفة خلايا بيتا في البنكرياس وهي الخلايا التي تنتج الأنسولين وهو هرمون يسمح للخلايا بتناول الجلوكوز بسبب الإجهاد التأكسدي، أي إنتاج جزيئات أكسجين غير مستقرة أكثر مما يمكن لمضادات الأكسدة في الجسم.

وجاء من ضمن الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بالسكري اللحوم الحمراء، حيث كشف الباحثون أن الحديد الموجود في اللحوم الحمراء يتم امتصاصه بسهولة مقارنة بالحديد في الأطعمة النباتية وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

أعراض مرض السكري

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض السكري ومنها:

- العطش الشديد.

- كثرة البول خاصة في الليل.

- فقدان الوزن رغم تناول الأكل بكميات كبيرة.

- بطء التئام الجروح.

- الشعور بالخدر في اليدين أو القدمين.