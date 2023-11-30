لتجنب الإصابة بمرض السكري.. طريقة بسيطة قد تنقذ حياتك

يتزايد خطر الإصابة بمرض السكري، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع الإصابة بهذا المرض، ما دفع مجموعة من الباحثين لإجراء دراسة حول علاقة المشي السريع بالحد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

علاقة المشي بمرض السكري

الدراسة الطبية الحديثة، التي نشرتها صحيفة «ديلي ميل البريطانية» نقلا عن مجلة «ديابيتولوجيا»، أثبتت أن المشي بسرعة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث أن المشي بسرعة 3.7 ميل في الساعة «6 كيلومترات في الساعة» يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 33%، وهي طريقة بسيطة قد تنقذ حياتك.

المشي بسرعة يحد من خطر الإصابة بالسكري

الطبيبة آنا بيرسون، من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، والتي قادت الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة، أكدت أنها شملت أكثر من 400 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، وتم تتبعهم لمدة 10 سنوات، إذ أثبتت أن الأشخاص الذين ساروا بسرعة كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بالذين مشوا ببطء.

نتائج الدراسة الحديثة أظهرت أن المشي بسرعة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للغاية للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني: «يمكن للناس المشي بسرعة في أي مكان، وهو لا يتطلب أي معدات خاصة».

التمارين الرياضية تخفض مستوى السكر

الدكتور خالد شلبي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة المنصورة أكد لـ«الوطن»، أن ممارسة التمارين الرياضية يؤدي إلى خفض مستويات الدهون وهو ما يساهم في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل حاجة الجسم إلى الأنسولين.

وأوضح أن المشي بسرعة، يحسن نسبة حساسية الأنسولين خاصة قبل تناول الإفطار والأدوية المضادة لمرض السكري، كما أنه مفيد لإنقاص الوزن، ما يساعد على الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فضلا عن ارتباط المشي السريع بتحسين اللياقة القلبية التنفسية وهو مرتبط بمخاطر الإصابة بالسكري.