كثافة في لجان الدقي والعجوزة قبل انتهاء تصويت اليوم الثاني بانتخابات الرئاسة
كتب:
محمد سيف
08:06 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية
يتوافد الناخبون على لجان الاقتراع بكثافة خلال الفترة المسائية من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بأصواتهم في لجان الانتخابات بالدقي والعجوزة.
وظهر الحضور منذ قليل بشكل كثيف في لجان العجوزة كان التواجد الكثيف في مدارس الجيزة الثانوية وجمال عبد الناصر الثانوية والقومية الإعدادية، وكذلك الحال في مدارس الدقي كان الحضور والمشاركة قوية في مدارس بدر الإعدادية والشهيد عامر عبد المقصود والأورمان الثانوية.
وتصدرت السيدات المشهد في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية أمام لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالعجوزة، واصطف عدد كبير منهن، وسط قطاع كبير من الفتيات للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.