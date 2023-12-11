كثافة في لجان الدقي والعجوزة قبل انتهاء تصويت اليوم الثاني بانتخابات الرئاسة

يتوافد الناخبون على لجان الاقتراع بكثافة خلال الفترة المسائية من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بأصواتهم في لجان الانتخابات بالدقي والعجوزة.

وظهر الحضور منذ قليل بشكل كثيف في لجان العجوزة كان التواجد الكثيف في مدارس الجيزة الثانوية وجمال عبد الناصر الثانوية والقومية الإعدادية، وكذلك الحال في مدارس الدقي كان الحضور والمشاركة قوية في مدارس بدر الإعدادية والشهيد عامر عبد المقصود والأورمان الثانوية.

وتصدرت السيدات المشهد في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية أمام لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالعجوزة، واصطف عدد كبير منهن، وسط قطاع كبير من الفتيات للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.