إقبال مستمر على الانتخابات الرئاسية في لجان أكتوبر

شهدت لجان أكتوبر، حضورا مكثفا من المواطنين حتى الساعات الأخيرة قبل غلق أبواب التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت المدرسة الثانية المتميزة بالحي الثاني بالسادس من أكتوبر، إقبالا كبيرا من المواطنين، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ويتم غلق باب التصويت في اليوم الثاني للانتحابات الرئاسية في الساعة التاسعة مساء والتي شهدت حضورا مكثفا من جانب المواطنين منذ اللحظة الأولى أمس في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى قبل الساعات الأخيرة من غلق باب التصويت في اليوم الثاني.

وتنطلق العملية الانتخابية لليوم الثالث غدا في تمام التاسعة صباحا على أن يتم غلق باب التصويت حتى مغادرة آخر مواطن داخل اللجان.