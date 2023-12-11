«اتحاد العمال»: نسب الإقبال بالانتخابات أثبتت قدرة المصريين على رسم خريطة الحياة السياسية

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن نسب المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجاوت 45% دليل على ثقافة ووعي الشعب المصري بأهمية الصوت الانتخابي في صنع مستقبل أفضل لمصر، واستكمال مسيرة التنمية التي نشهدها منذ عدة سنوات.

المواطن المصري شريك أساسي في الحياة السياسية

وأضاف البدوي، في تصريح لـ «الوطن»، أن مشاهد الإقبال الكثيفة من قبل الناخبين تؤكد كذلك إدراك المواطن المصري أنه أصبح شريك أساسي في اختيار رئيسه ورسم خريطة الحياة السياسية، متابعًا: «إقبال المصريين غير المسبوق يؤكد أننا بصدد صنع حياة سياسية ثرية وجاده ستكون في صالح الوطن والمواطن».

رئيس ذات خلفية شعبية

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الشعب المصري أثبت بتوافده الكبير على لجان الانتخابات أنه بحاجة إلى رئيس ذات خلفية شعبية تمكنه من مواجهة كافة التحديات التي تواجه مصر سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، وكذلك تساعد شعبية الرئيس على استقرار الدولة وبالتالي جذب استثمارات عربية وأجنبية بما يجعلنا نتوقع أن يكون عام 2024 هو عام الصناعة المصرية.