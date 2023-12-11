«هبة» تصطحب أطفالها في انتخابات الرئاسة: لازم يعرفوا أهمية الحدث

وسط الآلاف من الناخبين، حضرت هبة محمد بصحبة كل أفراد أسرتها للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في مدرسة الشهيد طيار جمال محمد بمنطقة المنيل حرصا منها على تعويد أطفالها على المشاركة في الحياة السياسية.

أطفال هبة حضروا للمشاركة

كانت علامات السعادة والفرحة تسيطر على أطفال «هبة» بملامحهم البريئة، فالابنان الكبيران رسما علم مصر على وجوههما، أما الصغير كان يحمل علم مصر: «لازم في كل انتخابات باخدهم معايا عشان يعرفوا أهمية الحدث ده ولما يكبروا يكونوا دائما حريصين على المشاركة والإدلاء بصوتهم»، وفقا لما ذكرته في حديثها لـ«الوطن».

لم تصطحب «هبة» أطفالها الثلاثة فقط للمشاركة في الانتخابات ولكنها تشارك معهم عملية التصويت داخل لجنة الاقتراع: «لما بييجوا ينتخبوا معايا باخدهم جوا اللجنة وبعلمهم ازاي يختار وخطوات التصويت إيه»، مشيرا إلى أنها تعلمت هذه العادة من أهلها عندما كانت في طفولتها.

ولا يزال الناخبون يتوافدون للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل لجان الاقتراع بمنطق المنيل، وسط أجواء الاحتفال والأغاني الوطنية وعلامات السعادة والفرحة تسيطر على الجميع من أجل التعبير عن رأيهم بحرية خلال العملية الانتخابية.