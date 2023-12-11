معاون محافظ الفيوم: انتخابات الرئاسة محور أساسي في التنمية المستدامة

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، إن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لم يرصد مشكلات في عملية الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية منذ بدايتها وحتى الآن، مشيرًا إلى أن عملية الاقتراع والتصويت تسير بصورة منتظمة ومشرفة.

وأشار «التوني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الأجهزة التنفيذية بقيادة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تتابع سير عملية الاقتراع في اللجان الانتخابية والتي بلغ عددها نحو 323 لجنة بمختلف أرجاء وقرى ونجوع ومراكز المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب الجولات التفقدية.

إقبال كبير على التصويت

وأكد معاون محافظ الفيوم إنّ المقار الانتخابية تشهد إقبالا كبيرا من كافة فئات وأعمار المواطنين بمختلف القرى والمراكز المحافظة.

الخط الساخن لم يتلق شكاوى

وأكد معاون المحافظ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية يضم خطا ساخنا إلى جانب أرقام غرفة العمليات التي أعلنت عنها محافظة الفيوم، لتلقي أي بلاغات أو استغاثات خلال عملية الاقتراع، مُشيرًا إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة متصل بجميع المراكز التي تم إقامتها في مجالس المدن بكافة المراكز.

وحث «التوني» جموع أهالي محافظة الفيوم، على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية محور سياسي

ووصف «متحدث الفيوم»، الانتخابات الرئاسية بأنها محور سياسي رئيسي وأساسي لاستكمال التنمية المستدامة، وهو ما يحتم على كل مواطن ومواطنة ممن لهم حق التصويت القيام بواجبهم، وأداء مسؤولياتهم من خلال التصويت والمشاركة، وأن يكونوا طرفًا فاعلًا ومؤثرًا في العملية الانتخابية، وأن يحرصوا على اختيار من يمثلهم في الولاية الرئاسية المقبلة.