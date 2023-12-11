وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: لا ننوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة

أكد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن جيش الاحتلال «لا ينوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة»، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الاثنين.

وتابعت القناة الإخبارية أنَّ وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي قال: «نقترب من النقطة الحاسمة في الحملة شمال غزة، ونطالب مقاتلي وقادة حماس في الميدان بالاستسلام».

وقال «جالانت»: «إذا قمنا بالمزيد من الضغط، سيكون هناك المزيد من الاقتراحات بشأن هدن جديدة وسنقوم بدراستها».

وأضاف: «نطالب الصليب الأحمر بزيارة المحتجزين في غزة، والعمل على إطلاق سراحهم»، لافتاً إلى أنَّ جيش الاحتلال سيواصل عملياته في غزة من أجل إعادة المحتجزين إلى بيوتهم.

وتابع «جالانت»: «نتقدم في القتال ونواصل إنجازاتنا ونطوق آخر معاقل حماس في جباليا والشجاعية»، وتابع: «نحن في خضم حرب شرسة في غزة وسوف ننتصر فيها»، على حد قوله.