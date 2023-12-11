محمود مسلم: أتوقع تنفيذ عدد كبير من توصيات الحوار الوطني في القريب العاجل

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه يتوقع في القريب العاجل تنفيذ عدد كبير من توصيات الحوار الوطني سواء في الشق السياسي أو الشق الاقتصادي، أو الشق الاجتماعي.

وأضاف أن المشكلة الاقتصادية بكل تفاصيلها بداية من جذب الاستثمار مع هيكلة بعض الشركات وطرحها بأسعار كبيرة، ووضع آلية لضبط الأسعار بشكل أفضل تتناسب مع السوق الحر، وزيادة الصادرات بشكل كبير.

وأوضح مسلم، خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، اليوم الاثنين، أن الأمل التالي تحريك الحياة السياسية بشكل أفضل، مشيرا إلى أن الحوار الوطني بعد ثقته بين النظام والمعارضة وبعد التوافق الكبير الذي حدث في كثير من القضايا، وبعد وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيقوي تعددية الأحزاب والحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الحياة السياسية تحتاج إلى تحرك للأمام بشكل أفضل.