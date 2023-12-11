حكاية «مكة» صاحبة أصغر أصبع انغمس في الحبر الفسفوري بانتخابات الرئاسة

حضرت الرضيعة مكة سيد مصطفى، إلى إحدى لجان للاقتراع في انتخابات الرئاسة 2024، تحملها والدتها على يديها بإحكام، فلم يتخط عمرها الشهر.

رضيعة تعيش أجواء الانتخابات الرئاسية

في الشهر الأول من عمرها، أصبحت مكة أصغر طفلة شاركت في الانتخابات الرئاسية 2024، عندما اصطحبتها والدتها إيمان أحمد، إلى إحدى لجان الانتخابات الرئاسية في دائرة الزيتون، للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

اعتبرت «إيمان» الانتخابات الرئاسية حدثًا كبيرًا سعت إلى مشاركته مع ابنتها مرتين، فقد جاءت «مكه» في الصباح مع جدتها، ثمّ أتت للمرة الثانية رفقة والدتها؛ لتصبح أصغر أصبع انغمس في الحبر الفسفوري.

أكدت «إيمان» أنّ صورة ابنتها بالحبر الفسفوري ستكون ذكرى جميلة عندما تراها في الكبر، وبذلك باتت أصغر مشارك في الانتخابات الرئاسية 2024.

عبّرت والدة مكة عن سعادتها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 قائلة: «لسه والده بنتي من شهر بس كان لازم انزل وأشارك في الانتخابات».