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انتخابات المصريين بالداخل

مستقبل وطن: إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية سابقة تاريخية

كتب:

محمد أباظة
08:05 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن

تقدم حزب مستقبل وطن يبالغ الشكر والتقدير لجموع الشعب المصري الذي خرج بالملايين على مدار يومين متتاليين ليعبر عن إرادته الواعية الحرة، مشاركا في انتخابات رئاسة الجمهورية التي تجرى بكل نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.

وحدة الشعب المصري في أوقات الأزمات

وثمن حزب مستقبل وطن هذه المشاركة القوية للمصريين التي بلغت حتى صباح اليوم 45% من إجمالي عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ويعتبر الحزب أن هذه النسبة تشكل سابقة تاريخية تعبر عن وحدة الشعب المصري في أوقات الأزمات والتحديات، وتعكس وعيه وحرصه على الحفاظ على مقدراته وأمنه واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

مواصلة الملحمة الديمقراطية

ودعا حزب مستقبل وطن جموع المصريين لمواصلة هذه الملحمة الديمقراطية والاستمرار في الإدلاء بأصواتهم حتى انتهاء الفترة الرسمية المحددة للتصويت.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.