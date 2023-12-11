«صحة كفر الشيخ»: توفير 95 سيارة إسعاف في محيط لجان الانتخابات

أكد الدكتور أحمد الجنزوري، رئيس مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، وضع خطة لتوفير أكبر قدر من سيارات الإسعاف للتدخل السريع، حال وجود أزمات صحية للناخبين أثناء سير انتخابات الرئاسية، مشيرا أنه تم توزيع سيارات الإسعاف على نطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف تقديم أفضل خدمة ممكنة في وقت قياسي.

توفير مسعف وسائق بكل سيارة

وأوضح «الجنزوري»، أنه تم توفير مسعف وسائق لكل سيارة إسعاف متواجدة بمحيط لجان الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن عملنا ليس مقتصر على تأدية خدمة فقط، بل هو واجب وطني علينا تجاه بلدنا الغالية مصر.

تأهب 18 مستشفى حكومي

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن تأهب 18 مستشفى حكوميا، و22 مستشفى خاصا، و11 مركزا طبيا، لاستقبال أي حالات طارئة، و43 وحدة إطفاء بنطاق مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، وذلك خلال ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.