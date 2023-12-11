الأرصاد: شبورة على الطرق يومي الخميس والجمعة.. ونصائح للوقاية من أخطارها

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بأنه من المقرر أن تشهد البلاد يومي الخميس والجمعة المقبلين، شبورة مائية كثيفة من الساعة الرابعة فجرًا، وحتى التاسعة صباحًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يأتي ذلك في إطار متابعة أخبار الطقس وتباين الأحوال الجوية، وهو هو أكثر ما يهم المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة مع تذبذب درجات الحرارة وتعرض البلدان لظواهر جوية مختلفة، والتي تتطلب من المواطنين جهدًا كبيرا في الوقاية تارة، والاستعداد لاستقبال هذه الظواهر تارة أخرى.

ويظل الخوف من الإصابة بالأمراض التنفسية، والفيروسات أكثر ما يُخيف العديد، خاصة الأطفال وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة إذ يكونوا أكثر عُرضة للإصابة.

ما هي الشبورة المائية؟.. واحدة من أخطر الظواهر الجوية

وتتزايد التحذيرات من الشبورة للسائقين والأمهات حاملات أطفالهن، وأصحاب الأعمال بالساعات المُبكرة، حيث تقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية واحدة من أخطر الظواهر الجوية، لأنها تؤثر بشكل مباشر على حركة السير في الطرق، والرؤية الأفقية، وحركتي الملاحة الجوية والبحرية، فيكون مستوى الرؤية الأفقية من 1000 متر أو أكثر.

وتعدّ الشابورة ظاهرة مرادفة «للضباب الخفيف» الذي يشكل حجاباً أبيض اللون يغطي المنظر الطبيعي، والتي تحدث عندما يتكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، مع وجود الغبار والدخان والشوائب، وارتفاع نسبة الرطوبة، وانخفاض حرارة السطح، ووجود مرتفع جوي حينها يتكون سحاب منخفض قريب من سطح الأرض.

ماذا أفعل عند حدوث شبورة مائية؟

ماذا أفعل عند حدوث شبورة مائية؟ سؤال يدور في الأذهان لمن هم معنيين بضرورة الخروج هذا التوقيت، وهو ما أجابت عنه وزارة الصحة والسكان، حيث نصحت المواطنين من قبل عبر الصفحة الرسمية «فيسبوك» بعدة نصائح عند حدوث شبورة مائية، جاءت على النحو التالي:

- تفقد حالة الإطارات.

- التأكد من عمل مساحات الزجاج.

- تخفيف السرعة.

- الحفاظ على وجود مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك لتفادى الاصطدام

- الالتزام بتعاليم المرور والإرشادات.