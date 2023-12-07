بينها القاهرة.. تحذير مهم لسكان 13 محافظة من ظاهرة جوية الساعات المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى تعرض البلاد إلى ظاهرة جوية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية مع تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة لا سيما في الصباح الباكر.

حالة الطقس الساعات المقبلة في المحافظات

وعن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في المحافظات حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في 13 محافظة وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، دمياط» من تأثير ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية.

فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

كما تشهد بعض المحافظات فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، وذلك في «المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، دمياط»، وتكون خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها إلى 30% على مدار اليوم.

وعن درجات الحرارة في المحافظات اليوم الخميس، سجلت أقصى درجة حرارة للعظمى في محافظات جنوب الصعيد، وسجلت 27 درجة، وسجلت أقل درجة حرارة للعظمى في محافظات السواحل الشمالية الغربية وبلغت 22 درجة.

وتشهد جميع المحافظات اليوم الخميس طقسا غائما جزئيا فيما عدا محافظات جنوب الصعيد يسود بها طقس مشمس نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء.