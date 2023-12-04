«الأرصاد» تحذر قائدي المركبات من ظاهرة جوية خطيرة غدا

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات، من ظاهرة جوية خطيرة، غدًا الثلاثاء، تتمثل في تكون شبورة مائية كثيفة، تصل إلى حد الضباب، وقد تحجب الرؤية، خلال فترات الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الأرصاد تحذر من شبورة وضباب غدًا

وأكّدت «الأرصاد» أنّ الشبورة المتوقعة صباح الغد، ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية وتنعدم الرؤية تمامًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الدلتا، وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد.

ونصحت الأرصاد قائدي المركبات، بالهدوء التام في أثناء القيادة وتوخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذّرت من فرص تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من البلاد، وكذلك تعرض العديد من المحافظات للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

أمّا عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: كبرى: 23، صغرى: 15.

- السواحل الشمالية: عظمى: 23، صغرى: 14.

- جنوب سيناء: عظمى: 27، صغرى: 19.

- شمال الصعيد: كبرى 24، صغرى: 11.

- جنوب الصعيد: كبرى: 30، صغرى: 15.