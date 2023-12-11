قبل غلق اللجان.. استمرار توافد شباب وفتيات وسط البلد على المقرات الانتخابية

شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر النيل توافدا هائلا من جانب الشباب والفتيات، قبل دقائق من انتهاء اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 وغلق اللجان الانتخابية.

وقالت فريدة عادل البالغة من العمر 22 عاماً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لأول مرة تشارك في الانتخابات الرئاسية 2024، وتشعر بالسعادة والفخر بسبب إقبال الشباب والفتيات على التصويت في الانتخابات، متوقعة إقبال كبير غدا.

ومنذ الصباح الباكر، يقبل المواطنون من مختلف الفئات سواء الشباب أو النساء أو كبار السن أو ذوي الهمم، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وسط انتشار مكثف لرجال الشرطة الملحوظ منذ انطلاق الماراثون الانتخابي أمس الأحد كما أن المقرر أن تنتهي الانتخابات الرئاسية غداً الثلاثاء بكافة محافظات مصر.