رئيس جامعة المنيا يشيد بمشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية

أشاد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بالمظهر المشرف والحضاري للحشود التي ضمت العديد من منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، في أجواء وطنية، للانطلاق للتصويت والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الدولة.

استمرار مسيرة التحديث والتطوير

وأكد رئيس جامعة المنيا أن التفاعل الإيجابي يعكس الوعي لدى الشباب الجامعي بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مثمناً دورهم كسفراء للجامعة في المجتمع للتوعية بما تشهده مصر من مشروعات تنموية واستمرار مسيرتها نحو التحديث والتطوير، موضحًا أن مشهد الحشود الطلابية أمام المقار الانتخابية يعد شهادة حب وانتماء من جميع منسوبي الجامعة تجاه وطنهم، ويعكس التزامهم بدورهم الوطني في المشاركة الفعّالة في العملية الديمقراطية.

تسهيلات ووسائل نقل لمقار اللجان

وتوافد صباح اليوم طلاب الجامعة يحملون علم مصر ويرددون «تحيا مصر» وهتافات وطنية خلال تجمعهم أمام مبنى رئاسة الجامعة قبل المغادرة للجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال ما وفرته الجامعة من تسهيلات ووسائل لنقلهم مقار لجانهم، للتصويت بفعاليات اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.