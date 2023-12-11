الخارجية الأمريكية: لا توافق مع إسرائيل «في كل شيء» إزاء الصراع في قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها لا تدعم أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بشكل يتيح تكرار ما حدث في 7 أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تتفق «في كل شيء» مع إسرائيل إزاء العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي دخل يومه الـ66 اليوم الاثنين، وأوضحت أنها تسعى لحل الصراع في غزة بطريقة تكفل حماية المدنيين، وتضمن عدم تكرار ما حدث.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط ناقش مع مسؤولين إسرائيليين ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وتابعت أن واشنطن تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة، أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب، وأكدت أن «إسرائيل ليست استثناء».