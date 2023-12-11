مؤسسات حقوقية ومدنية: كثافة التوافد أبهى صور الديمقراطية

تابعت غرف العمليات المختلفة التابعة للأحزاب والكيانات السياسية سير الانتخابات الرئاسية فى يومها الثانى، أمس، حيث رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إقبالاً كثيفاً من خلال فريق متابعة مؤلف من نحو 20 ألف متطوع، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

«التنسيقية»: لم نرصد أى مخالفات

وذكرت «التنسيقية»، فى تقريرها الأول عن متابعتها لليوم الثانى من الانتخابات: «رصد متابعونا فتح اللجان الانتخابية فى موعدها فى التاسعة صباحاً، باستثناء عدد قليل من اللجان، تأخرت لدقائق قليلة وتم تدارك الأمر، كما رصدنا فى بعض المحافظات تأخر فتح بعض اللجان، نظراً للظروف الجوية، وصلت فى أقصى وقت إلى تأخر ساعة وربع الساعة، ثم انتظمت العملية الانتخابية فى اللجان بعد ذلك».

وأضافت: «رصد متابعو غرفة التنسيقية فتح 8029 لجنة فى 27 محافظة، حيث جرى الرصد من خلال المتابعين والمتطوعين التابعين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى 27 محافظة، وبلغت نقاط الرصد 12 ألفاً و259 عملية رصد توضح انتشار 20 ألف متطوع ومتطوعة على مستوى 27 محافظة لهم القدرة على رصد 8029 لجنة»، وأكدت أنه «لم يتم رصد أى مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية، ورصد متابعونا تيسير الإجراءات أمام الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم، واستمرار توافد وإقبال الناخبين فى مختلف المحافظات بشكل جيد».

وقال السفير فهمى فايد، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن غرفة العمليات المركزية بالمجلس تواصل عملها فى متابعة ورصد سير عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، حيث كثفت الغرفة أعمالها منذ بداية فترة الاقتراع يوم الأحد الماضى وتستمر فى المتابعة والرصد حتى انتهاء فترة الاقتراع، والتى من المقرر أن تنتهى اليوم.

«البرلمان العربى»: احتشاد المواطنين يجسد حرصهم على حقوقهم الدستورية

وأجرى وفد من البرلمان العربى، برئاسة عادل العسومى، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، جولة تفقدية لمقار اللجان الانتخابية فى محافظة القليوبية فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، وأشاد وفد البرلمان العربى بالمشهد الحضارى واحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية، مؤكداً أن الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية دليل على وعى الشعب بممارسة حقوقه الدستورية.