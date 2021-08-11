البرلمان العربى: خالص التعازى للجزائر فى «ضحايا الحرائق»

أعرب البرلمان العربي، عن خالص التعازى وصادق المواساة لقيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والبرلمان والشعب الجزائري، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت فى عدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عشرات المواطنين.

وأكد البرلمان العربي على دعمه وتضامنه الكامل مع جمهورية الجزائر في هذا المصاب الجلل، معربا عن صادق تمنياته بالشفاء العاجل للمُصابين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه وأن يمن على الجزائر بالأمن والاستقرار.