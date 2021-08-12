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محمود مسلم

البرلمان العربى يدعو لتعزيز الأمن البحري واحترام الاتفاقيات الدولية

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الوطن
01:30 م | الخميس 12 أغسطس 2021
العسومي

العسومي

أكد البرلمان العربي ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري في الخليج العربي وبحر العرب لا تؤثر على أمن واستقرار المنطقة فقط، وإنما تمثل تهديدا للأمن الاقتصادي العالمي، لاسيما أن نقل موارد الطاقة حول العالم يعتمد بشكل رئيسي على الممرات البحرية في المنطقة، التي تعد شريانا رئيسيا للاقتصاد العالمي.

وشدد البرلمان العربي فى بيان، اليوم الخميس، على أن أمن وحرية الملاحة البحرية يعد أحد المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، داعيا إلى الالتزام التام بكافة الصكوك والمواثيق الدولية التي تضمن أمن وحرية الملاحة الدولية، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

 

 

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