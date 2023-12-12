كيف كانت قرية الفالوجا الفلسطينية مصيدة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي؟

تتمع قرية الفالوجة بموقع استراتيجي هام، وتم إنشاؤها في منطقة كثيرة التلال على الحافة الشرقية للسهل الساحلي شمال شرقي غزة بمساحة 38.038 دونما، وارتفاع يصل إلى 100 متر فوق مستوى سطح البحر ويحيط بها وادي الفالوجة، وكل هذه الامتيازات كانت نقطة هامة لصالح الفصائل الفلسطينية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تسمية القرية

وبحسب موسوعة القرى الفلسطينية، في بداية القرن الـ 8 الهجري جاء الشيخ الصوفي شهاب الدين أحمد الفالوجي إلى فلسطين من بلدة الفلوجة العراقية، واستقر بالقرية إلى أن توفى ودفن بها، وتم تغير اسم القرية من «زريق الخندق» إلى الفالوجا تكريما للشيخ الصوفي.

حصار الفالوجة

بدأ أول حصار للقرية في أكتوبر 1948 حيث تم محاصرة 6 آلاف فلسطيني وآلاف الجنود من دول عربية أخرى حتى نهاية فبراير 1949 في حصار استمر 6 أشهر، في الوقت الذي وقعت اتفاقية هدنة في القرية لتصبح مهجورة في مارس 1949 وتحلتها إسرائيل.

استيلاء إسرائيل على الفالوجة

ضُمت أراضي القرية إلى مستعمرة كريات جات، بجانب مستعمرات شاحر ونوجا ونير حين، التي أقيمت عام 1955 على أرضي الفالوجة، ثم مستعمرة نهورا عام 1956 لتقام عليها أبنية حكومية إسرائيلية ومطار.

كمائن الفصائل الفلسطينية

في بداية علمية طوفان الأقصى وبعد عقود من الاستيلاء على القرية، كان جنود إسرائيل على موعد مع كمائن الفصائل الفلسطينية، التي قنصت الجنود الإسرائيليين من المسافة صفر بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية.