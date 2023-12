«أفسانيا مموات».. تفاصيل حيلة لجأت إليها إسرائيل لأول مرة في غزة

«أفسانيا مموات»، ذلك اسم نظام اعتمد عليه الاحتلال الإسرائيلي كحيلة لأول مرة منذ سنوات طويلة، من أجل إسقاط نحو 7 أطنان من المعدات جواً لجنوده في قطاع غزة، بحسب ما كشفته الصحف العبرية، اليوم الاثنين، والتي ربطت تلك العملية بما حدث في حرب لبنان عام 2006.

وجاء الاعتماد على نظام «أفسانيا مموات» من أجل إيصال المعدات لقوات لواء الكوماندوز التابع للفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي، والذين يشنون هجمات بقطاع غزة، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، والتي أشارت إلى مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس»، المعروفة سابقا باسم «تويتر»، والتي أظهرت لحظة قيام طائرة من طراز «C-130J»، تابعة للسرب 103 في سلاح الجو الإسرائيلي، بإسقاط معدات الجنود ليلاً.

وبحسب بيان نشره الجيش الإسرائيلي، وتناقلته وسائل الإعلام، أكد أن إسقاط المعدات جاءت في عملية مشتركة مع وحدة الإمداد الجوي للواء الارتفاعات العالية وشعبة التكنولوجيا واللوجستيات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الإمداد باستخدام طائرة من نوع "سامشون" تابعة للقوات الجوية من السرب 103.

The IDF says it has airdropped some 7 tons of equipment to hundreds of troops of the 98th Division's Commando Brigade who are operating in the Khan Younis area of southern Gaza.



It says this is the first time since the 2006 2nd Lebanon War that the IDF is airdropping equipment… pic.twitter.com/4vugeg1y2D