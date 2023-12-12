نائب رئيس «المصريين الأحرار»: مشاركة قوية للمرأة والشباب بانتخابات الرئاسة

أكّد إسلام الغازولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أنَّ الشعب المصري أثبت للعالم قدرته على حماية وطنه والحفاظ على مقدرات بلاده، وذلك من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر 2024 .

وقال «الغازولي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ أبرز المشاهد المرئية للجميع في الانتخابات الرئاسية هو المشاركة القوية للمرأة والشباب في الانتخابات الرئاسية، وهو ما انعكس أثره في التقارير الدولية والتي رصدت سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وانتظامها في كل لجان الاقتراع.

وعي المواطن بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أنَّ نسب مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، تعكس وعي المواطن المصري بأهمية المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، لاسيما في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم.

وطالب نائب رئيس حزب المصريين الأحرار بضرورة تكثيف المشاركة في الساعات المتبقية من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، مبينًا أنَّ نسب المشاركة التي ستعلن عنها الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون رد قاطع على كل المشككين في نزاهة العملية الانتخابية.