ماذا قالت وسائل الإعلام العربية والعالمية عن انتخابات الرئاسة 2024؟

سلطت وكالات الأنباء والمواقع والصحف العربية الصادرة اليوم الضوء على الإقبال غير المسبوق من الناخبين المصريين خاصة السيدات وكبار السن، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلقت أمس الأحد لاختيار رئيس جديد لمصر من بين 4 مرشحين.

وأشارت صحيفة «البيان» الإماراتية، تحت عنوان: «إقبال كثيف على الانتخابات الرئاسية في مصر»، إعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات»، أن سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، خلال اليوم الأول جرى بشكل منتظم في كافة لجان الاقتراع، مضيفة، وسلطت الصحيفة الإماراتية، الضوء حول اصطفاف ملايين المصريين، صباح أمس الأحد، أمام مراكز الاقتراع، متوجهين صوب صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس لفترة جديدة، مدتها 6 سنوات، تبدأ من أبريل 2024 حتى 2030.

وأضافت «البيان» الإماراتية، أن المقار الانتخابية في مختلف المحافظات شهدت إقبالًا كثيفًا، غير مسبوق، وصحيفة أخرى إماراتية، سلطت الضوء على الانتخابات الرئاسية 2024، وقالت صحيفة «الاتحاد» تحت عنوان: «مصر.. إقبال كثيف على لجان الاقتراع للتصويت في انتخابات الرئاسة»، إن لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت، إقبالًا واسعًا من المصريين في يومها الأول، وسط دعوات بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق لاستكمال مسيرة التنمية.

«الاتحاد» الإماراتية: احتشاد الآلاف للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وأشارت «الاتحاد» الإماراتية، إلى احتشاد الآلاف من المصريين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وأضافت الصحيفة، أن مراكز الاقتراع واللجان الفرعية التي تستقبل الناخبين بالأغاني الوطنية والأعلام، شهدت إقبالًا كثيفًا خاصة النساء وكبار السن، للتصويت.

وتابعت الصحيفة الإماراتية قائلة، إن وزراء ومسؤولين وشخصيات عامة وفنانين، شاركوا الانتخابات، ودعوا الشعب المصري إلى ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة التنمية في مصر.

ونقلت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية عن السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق قوله، إن لجان الاقتراع شهدت إقبالًا واسعًا وهي ظاهرة وطنية تؤكد وعي المواطن المصري، وأشار الدبلوماسي السابق، إلى وجود ظاهرة أخرى وهي تنافس 4 مرشحين في الانتخابات، ما يؤكد التعددية التنافسية والسياسية.

وأوضح السفير جمال بيومي، أن هذه الانتخابات تؤكد أن مصر قادرة على القيام بدورها في البناء وتحقيق الاستقرار والاستمرار في عملية التنمية الملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، خاصة المشكلة السكانية.

عكاظ: حرص الوزراء على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية

من جانبها، قالت صحيفة «الرياض» السعودية تحت عنوان: «المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية»، إن المصريون توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، فيما أشارت صحيفة «عكاظ» السعودية، إلى حرص وزراء الحكومة على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية كل في لجنته.

وأوضحت «عكاظ»، أن «انزل وشارك»، كان شعار الوزراء أمام لجانهم الانتخابية، لحث المصريين على النزول إلى صناديق الاقتراع، للتصويت في انتخابات الرئاسة، وأكد الوزراء، في تصريحات أن المصريين سيثبتون مجددًا مدى وعيهم الوطني، بحرصهم على المشاركة الإيجابية في صنع حاضرهم ومستقبلهم، كما أكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات بائسة لإثنائهم عن مسيرتهم التاريخية والحضارية في البناء والتنمية.

وأشاروا إلى أن الشعب المصري هو الذي سيحسم الانتخابات الرئاسية، وعليه ألا يستمع لدعوات البعض بأن الانتخابات محسومة لأحد المرشحين، فيما قالت صحيفة «البلاد» البحرينية تحت عنوان: «مصر.. إقبال كثيف للناخبين في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة»، إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، شهد إقبالًا كبيرا وملحوظا في مختلف المحافظات ، خاصة في لجان الوافدين والمغتربين في المحافظات، ما استدعى اتخاذ الهيئة الوطنية للانتخابات لقرار بالدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين والموظفين المعاونين، تيسيرًا على الناخبين الذين اصطفوا أمام المقار الانتخابية، وللإسراع من وتيرة عملية التصويت.

صحف عرية تركزعلى صور الإقبال الكبير في الانتخابات الرئاسية 2024

بدورها، ركزت صحيفة «الشرق» القطرية من خلال مجموعة من الصور على الإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات الرئاسية 2024 خاصة من جانب المرأة وكبار السن، فيما قالت صحيفة «الشبيبة» العمانية تحت عنوان: «المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية»،إن وقالت إن الانتخابات الرئاسية 2024، تجرى تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة «الصباح» العراقية تحت عنوان: «المصريون يختارون رئيسًا لـ6 سنوات مقبلة»، إن المراقبين يتوقعون بأن تكون مجريات الانتخابات الرئاسية2024 على أعلى مستوى بسبب التحضيرات المتميزة والمبكرة للهيئة الوطنية للانتخابات بتأمين كافة الأمور اللوجستية والإدارية والفنية والإعلامية والقانونية، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري في ظل اهتمام إعلامي كبير، موضحة أن 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا حصلوا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالي 4 آلاف و218 صحفيًا وإعلاميًا.