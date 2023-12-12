عضو بمجلس الشيوخ: منافسة شريفة بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية

قالت سهير أحمد عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، إن اقبال المواطن على الانتخابات الرئاسية يبعث رسالة إلى الخارج، بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية، مشيرة إلى أن المنافسة بين الأربع مرشحين في الانتخابات شريفة جدًا، ولا يوجد أي توجيه للناخبين على اختيار مرشح بعينه.

هناك وعيًا فطريًا

وتابعت عبد السلام، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، إن هناك وعيًا فطريًا لدى المواطن بأن الحملات التي شنت على الدولة المصرية كانت موجهة، وتستهدف تفتيت الرأي العام المصري، مشيرة إلى أن الموقف المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة كان حافزًا بصورة كبيرة على المشاركة.

الإقبال على الانتخابات من كل فئات المجتمع

ولفتت نائبة الشيوخ، إلى أن الاقبال على الانتخابات كان من كل فئات المجتمع، والكثير من السيدات غير المتعلمات شاركن في الانتخابات، والحركة الحزبية عملت بشكل متناغم من أجل الحسد إلى الانتخابات.